Кабинет министров подготовит обновленную стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Эту работу кабмин проводит по поручению президента России Владимира Путина. Новая стратегия впервые объединит экономическую и природоохранную составляющие.

Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на оперативном совещании у председателя правительства Михаила Мишустина. Она отметила, что стратегия впервые объединила две составляющие: не только экономическую, которая связана с переработкой леса, но и природоохранную, экологическую, которая связана с воспроизводством лесных ресурсов. В результате получилось достичь баланса между интересами лесного хозяйства и лесной промышленности.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что система мер позволит увеличить доходность отрасли. Это произойдет благодаря созданию наиболее благоприятных условий для внутренней переработки лесных ресурсов и потребления продукции.

«Как следствие — увеличение вклада лесного сектора в ВВП страны вдвое от сегодняшнего уровня. Предлагаемые подходы в совокупности с мерами по ограничению экспорта круглого леса и продукции низкого передела должны сформировать новый облик отечественного рынка товаров и услуг лесного комплекса», — заявила она.

Абрамченко пояснила, что такой подход позволит увеличить объемы производства пиломатериалов на 55%, древесно-стружечных плит на 30%, фанеры — на 40%, бумаги и картона — на 30%, а деревянных домокомплектов — на 60%. При этом реализация стратегии позволит сохранить и восстановить лесные ресурсы, в результате лесистость территории России возрастет на 3%.

Абрамченко назвала основные направления документа. Первое — он содержит меры по повышению прозрачности отрасли за счет цифровизации. Будет внедрена единая государственная информационная система — с ее помощью можно будет проследить все цепочки движения древесины от делянки до вывоза ее за рубеж. В испытании ЛесЕГАИС участвуют крупнейшие игроки рынка — она позволит эффективно пресекать серые схемы торговли лесоматериалами и древесиной.

Отдельное внимание уделяется внедрению федерального лесного надзора для предотвращения лесонарушений. Сейчас ущерб от незаконной деятельности оценивается в десятки миллиардов рублей. Чтобы остановить это, в каждом регионе страны появится ответственный человек., надзорную функцию станет выполнять Рослесхоз.

«В субъектах России появятся главные федеральные государственные лесные инспекторы. Мы усилим материально-техническое оснащение сотрудников лесной охраны. Они смогут использовать беспилотные летательные аппараты, материалы дистанционного зондирования земли, фото- и видеофиксации, анализировать информацию о лесопользовании с помощью доступа к различным государственным информационным системам. Это позволит значительно снизить ущерб от незаконных рубок и других лесонарушений, который достигает несколько десятков млрд. рублей в год», — отметила Абрамченко.

Она добавила, что стратегия развития лесного комплекса до 2030 года вводит переход к интенсивной модели ведения лесного хозяйства. Это значит, что Россия повысит экономику заготовки древесины благодаря эффективной организации выборочных рубок и уходу за лесами, а не с помощью вырубки новых территорий, что увеличивает логистические и хозяйственные затраты.

С помощью использования прогрессивных технологий ухода за лесом можно будет получать в два раза больше древесины с единицы площади при одновременном достижении заданных параметров воспроизводства лесов.

Одним из важнейших направлений станет также пересмотр подходов к восстановлению лесов.

«Мы уже накопили более 35 миллионов гектаров, на которых не проведено лесовосстановление. Ежегодно опаздываем на 450 тысяч гектаров. Эту ситуацию нужно переломить», — отметила Абрамченко.

Чтобы исправить ситуацию, стратегия включает в себя усиление роли региональных государственных лесохозяйственных учреждений. Они должны стать профессиональными исполнителями лесохозяйственных работ — в том числе работ по компенсационному лесовосстановлению. Благодаря этому уже к 2024 году получится качественно восстанавливать 100% лесных насаждений, которые были вырублены или погибли.

Кроме того, одним из направлений стратегии стали новые меры стимулирования спроса на продукцию из древесины внутри страны. Речь идет в том числе про развитие деревянного домостроения при помощи строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения, в возведении которых будут использовать не менее 20% деревянных конструкций. В этом также поможет развитие альтернативной энергетики и «зеленой экономики» в части использования отходов лесной промышленности в качестве биоэнергетического сырья. В отдельных регионах муниципальные котельные будут помогать переводить с мазута и угля на древесные виды биотоплива.

Абрамченко подчеркнула, что стратегия дополнительно обсуждена с ФСБ России, Советом Федерации, Счетной палатой и субъектами страны.