Керчан начали эвакуировать из подтопленных районов

В Керчи начали эвакуировать жителей из районов, подтопленных из-за дождей. Людей перевозят в пункты временного размещения. Об этом со ссылкой на администрацию города сообщило РИА «Новости».

Первых 10 керчан, включая четырех детей, эвакуировали с Вокзального переулка. Росгвардия разместила их в детской школе искусств по адресу: улица Войкова, дом 30. Сейчас решается вопрос о расселении в гостиницы.

В управлении МЧС по Крыму сообщили, что в Керчи развернули межведомственный оперштаб. Керчан готовы принять в 26 пунктах временного размещения, рассчитанных на 8410 человек.

Сильные осадки обрушились на восток Крыма в четверг. В результате в Ленинском районе оказались подтоплены ряд домов. Дожди продолжились в пятницу. В Керчи за сутки выпала двухмесячная норма осадков, поднялся уровень воды в реках. Подтопило рыбоконсервный завод «Пролив», рынок и стадион. Изменены маршруты автобусов. Троллейбусы временно сняли с рейсов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация находится на постоянном контроле. По его словам, за лето от потопов на полуострове пострадали более четырех тысяч человек.