Более 4 тысяч жителей Крыма пострадали от подтоплений летом

В Крыму от подтоплений, вызванных сильными дождями, пострадали более четырех тысяч человек. Речь идет о событиях, произошедших в конце июня — начале июля. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

«Количество пострадавших граждан составило 4082 человека, из которых двое погибли, местоположение одного до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести», — написал он.

На тот момент в девяти пунктах размещения находился 251 человек, включая 35 детей. Всего в результате резкого подъема воды были подтоплены 43 населенных пункта. В зону подтопления попали 524 частных жилых дома, 136 многоквартирных домов и 74 социально значимых объекта. Помимо этого, были повреждены 30 мостов и участки автомобильных дорог.

Аксенов отметил, что на ликвидацию последствий ЧС из регионального бюджета было выделено 272 миллиона рублей. Предварительный размер ущерба составил 4,7 миллиарда рублей.

Глава региона предупредил, что со вчерашнего дня объявлено штормовое предупреждение и ожидается выпадение около 70 миллиметров осадков. По его словам, пока жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.