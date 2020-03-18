Воздух в Москве этой зимой был чище на 20% по сравнению с прошлой
Минувшей зимой воздух в Москве был чище на 20-25% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
По данным ведомства, «результаты мониторинга атмосферного воздуха в зимний период 2019–2020 года показали общее снижение уровня загрязнения на всех типах городских территорий».
Загрязненность воздуха отличается в зависимости от района. Наименее чистый воздух около автомагистралей.