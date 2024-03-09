Экология 09 марта 2024, 10:21 Январская погода вернется в Москву Вильфанд: температура воздуха в Москве опустится ниже нормы с 9 марта Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Москву и Подмосковье ожидает похолодание. Температура воздуха после Международного женского дня опустилась до -5…-10 градусов. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Первая неделя марта была теплая, температура была на 4-6 градусов выше нормы, потом приблизилась к норме. Начинания с 9 марта она будет заметно ниже нормы, примерно на четыре-пять градусов. Это говорит о том, что погода январская», — заявил он.

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В ночь на 9 марта столбики термометров в столице опустились до -5…-10 градусов. Днем температура составит -1…-3 градуса, будет облачно, без осадков. В ночь на 10 марта станет еще холоднее — до -11…-16 градусов. Днем воздух прогреется до -1…-3 градусов, может пойти снег.

Вильфанд уточнил, что сильного повышения температуры не будет.

Однако весна уже наступила, значит скоро у некоторых людей обострятся хронические заболевания, предупредила терапевт Людмила Лапа. Также в этот сезон люди чаще простывают и заболевают вирусными инфекциями. Врач посоветовала одеваться по погоде, правильно питаться и больше двигаться.