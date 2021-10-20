Извержение грязевого вулкана Шуго началось на Кубани

Грязевой вулкан Шуго начал извергаться в Краснодарском крае. Глава регионального отделения РЭО Тимур Татьянченко опубликовал видео с кадрами у себя в Instagram.

На видео показано, как из кратеров фонтанирует черная грязь. Она распространяется на десятки метров.

Вулкан Шуго в Крымском районе Кубани относится к особо охраняемым природным территориям геологического цикла. Памятник природы вызывает большой интерес у туристов, однако его нынешняя активность может представлять опасность, предупредил Татьянченко.

Высота Шуго составляет 163 метра. Он является крупнейшим среди действующих грязевых вулканов в Керченско-Таманской вулканической области. Самое сильное извержение произошло в 1903 году.

Между тем на Камчатке пепловый шлейф вулкана Карымский, образовавшийся в результате выброса, растянулся на 89 километров. Умеренное извержение продолжается, написал RТ.

Тем временем в Чечне произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали сегодня утром в Шалинском районе республики.