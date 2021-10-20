Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Чечне

Утром 20 октября землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Чеченской Республике, разрушений нет. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Землетрясение случилось в 07:45, эпицентр был в районе села Новые Атаги Шалинского района.

«Зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Очаг залегал на глубине пяти километров», — сказано в сообщении регионального МЧС.

Толчок ощутили жители Грозного, Ачхой-Мартановского, Веденского, Шалинского, Шатойского, Урус-Мартановского районов. Никаких последствий от землетрясения специалисты не зафиксировали.

В понедельник, 18 октября, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке. На следующий день после этого подземные толчки были зафиксированы в Туве, у побережья Греции, в Индонезии, на юге Турции.