2,5 тысячи жителей Подмосковья остались без электричества из-за непогоды

Из-за непогоды в нескольких районах Московской области зафиксированы локальные нарушения в энергоснабжении. Без света остались более 2,5 тысячи человек.

Около двух тысяч жителей из 65 населенных пунктов остались без электричества в Дмитрове, Солнечногорске и Мытищах. Только к ночи аварийным службам удалось восстановить электроснабжение.

Электросетевые компании, работающие в режиме повышенной готовности с 15:00, оперативно отреагировали на сложившуюся ситуацию и незамедлительно приступили к восстановительным работам. Полностью восстановить электроснабжение планируется к часу ночи 18 сентября, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В настоящий момент без света остаются Чеховский район (148 человек) и Наро-Фоминский район (860 человек), все они находятся в частном секторе.

На Подмосковье вечером 17 сентября обрушился сильный ветер до 26 метров в секунду и ливень. Жителей попросили укрыться в капитальном здании, не прятаться под деревьями и шаткими конструкциями. Непогода стала причиной сильных пробок и разрушений.