Экология 09 июня 2023, 05:02 Ихтиолог объяснил, откуда в Красном море взялись агрессивные акулы Ихтиолог Кузишин: агрессивные акулы появились в новых местах из-за изменений климата РИА «Новости»

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Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин рассказал, откуда берутся агрессивные акулы в местах, где их никогда не было. В частности, речь идет о Красном море, где одна из рыб растерзала россиянина, сообщил Life.ru.

Сейчас наступила эпоха масштабных изменений климата, следствием которых является основательная перестройка экосистем. В результате какие-то виды акул проникают из одного района в другие. Так, фауна и рыба из Индийского океана активно переходит в Средиземное море через Суэцкий канал. Очень много видов стало проникать из Индийского океана и в Красное море.

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«Это, скорее всего, конечно, идет речь о так называемых акулах-рейдерах — это крупные виды, которые охотятся на крупную добычу. Их не так много, может быть там 10–15 видов по максимуму, но среди них почти любая из таких акул может представлять опасность для человека», — пояснил эксперт.

Крупные рыбы нередко мигрируют в новые районы. Для них это естественное движение. И если складываются подходящие условия, акула расширяет свой ареал, пытаясь найти новые места обитания.

«Так что, если ранее их там не было и они стали регулярно появляться, действительно, уже несколько лет подряд там идут сообщения — да, видимо, это такой индикатор очень серьезных перестроек в экосистеме Красного моря», — отметил ихтиолог.

Предусмотреть нападение акулы, как в случае с российским туристом, было возможно, считает ученый.

Ранее пользователи соцсетей выразили свое возмущение по поводу убийства акулы, напавшей на россиянина. Люди считают, что виновато не животное, которое было голодно и хотело есть, а администрация пляжа.