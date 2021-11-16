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    16 ноября 2021, 23:49

    Хуснуллин рассказал о необычных свойствах воды под Азовским морем

    Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что вода под Азовским морем пресная

    Арина Бобкова

    Вода, которую обнаружили под дном Азовского моря, является пресной. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передал ТАСС.

    «Хорошие есть новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов», — рассказал политик.

    Он подчеркнул, что в нескольких пластах есть примеси минералов, однако большую часть воды можно пить. По его словам, итоговые результаты проб подготовят в 2022 году, передал RT.

    Ранее Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин провели встречу. Они обсудили вопросы комплексного развития территорий в Московской области и решение проблем обманутых дольщиков.