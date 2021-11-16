Хуснуллин рассказал о необычных свойствах воды под Азовским морем

Вода, которую обнаружили под дном Азовского моря, является пресной. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передал ТАСС.

«Хорошие есть новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что в нескольких пластах есть примеси минералов, однако большую часть воды можно пить. По его словам, итоговые результаты проб подготовят в 2022 году, передал RT.

Ранее Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин провели встречу. Они обсудили вопросы комплексного развития территорий в Московской области и решение проблем обманутых дольщиков.