Хуснуллин рассказал о необычных свойствах воды под Азовским морем
Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что вода под Азовским морем пресная
Вода, которую обнаружили под дном Азовского моря, является пресной. Об этом рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, передал ТАСС.
«Хорошие есть новости: вода под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов», — рассказал политик.
Он подчеркнул, что в нескольких пластах есть примеси минералов, однако большую часть воды можно пить. По его словам, итоговые результаты проб подготовят в 2022 году, передал RT.
Ранее Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин провели встречу. Они обсудили вопросы комплексного развития территорий в Московской области и решение проблем обманутых дольщиков.