Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили решение проблем дольщиков

Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. На ней обсудили вопросы комплексного развития территорий в Московской области и решение проблем обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба губернатора.

«Всегда с удовольствием встречаюсь с Андреем Воробьевым. Сегодня обсудили вопросы реализации КРТ в Подмосковье, решения проблем обманутых дольщиков и применения механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов в регионе», — отметил Марат Хуснуллин.

Губернатор Московской области поблагодарил Хуснуллина за помощь и поддержку.

«Большое спасибо за сотрудничество и поддержку в важных для нашего региона вопросах!» — сказано в официальном Instagram-аккаунте главы региона.

Ранее стало известно, что на обеспечение прав обманутых дольщиков из восьми регионов РФ выделили более 3,6 миллиарда рублей.