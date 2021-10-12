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    12 октября 2021, 18:05

    Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили решение проблем дольщиков

    Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор МО Андрей Воробьев обсудили решение проблем дольщиков

    Анастасия Максимовских

    Сегодня состоялась рабочая встреча губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина. На ней обсудили вопросы комплексного развития территорий в Московской области и решение проблем обманутых дольщиков, сообщила пресс-служба губернатора.

    Андрей Воробьев и Марат Хуснуллин обсудили решение проблем дольщиков | Изображение 1

    «Всегда с удовольствием встречаюсь с Андреем Воробьевым. Сегодня обсудили вопросы реализации КРТ в Подмосковье, решения проблем обманутых дольщиков и применения механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов в регионе», — отметил Марат Хуснуллин.

    Губернатор Московской области поблагодарил Хуснуллина за помощь и поддержку.

    «Большое спасибо за сотрудничество и поддержку в важных для нашего региона вопросах!» — сказано в официальном Instagram-аккаунте главы региона.

    Ранее стало известно, что на обеспечение прав обманутых дольщиков из восьми регионов РФ выделили более 3,6 миллиарда рублей.