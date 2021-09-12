Синоптики пообещали россиянам холодный сентябрь

Погода в России весь сентябрь будет холодной, на данный момент температура во многих регионах примерно на два градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал в своем Instagram ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что так называемая температурная брешь, которая возникла в сентября из-за резкого похолодания, до конца месяца так и не восстановится. Погода будет холодной, характерной для более поздних осенних месяцев.

В Москве понедельник обещает стать последним днем с теплой комфортной погодой. Уже со вторника в столицу придет настоящая осень с промозглым ветром и дождями. Окончательно погода испортится к следующим выходным. Зарядят ливни, с запада придет целая череда циклонов. Погодные условия будут похожи на октябрьские.

Тем временем, в Приморье объявлено штормовое предупреждение. Там начались сильнейшие ливни, которые могут привести к подтоплениям. Людям рекомендуют не выбираться на природу и провести время в населенных пунктах, где более безопасно. Туристам, которые приехали на побережье, советуют на время переместиться ближе к материку.