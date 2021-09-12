Штромовое предупреждение из-за ливней объявили в Приморье

Штормовое предупреждение из-за сильных ливнях объявили в Приморском крае в воскресенье, 12 сентября. Об этом сообщили на сайте Главного управления МЧС по региону.

По прогнозам, ночью и днем ожидается очень сильный дождь, выпадет до 40 миллиметров осадков за 12 часов. На крайнем северо-востоке региона ливень будет еще сильнее. Дожди будут сопровождаться шквалистым ветром, его сила достигнет 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендовали жителям не планировать на эти дни поездки на природу и вообще не выбираться из городов и сел. Лучше не ходить на охоту или рыбалку, исключить туристические походы.

Тем, кто именно сейчас отдыхает на приморском побережье, советуют перебраться туда, где более безопасно. Нижние участки местности тоже могут оказаться под ударом стихии, там прогнозируют подтопления.

В европейской части России прогнозируют резкое похолодание. В ряд регионов, в том числе в Московскую и Ленинградскую области, придет настоящая осень, с промозглой погодой, дождями и низкой температурой. Москва в эти выходные все еще может насладиться теплыми днями, но в начале следующей недели короткое бабье лето уже закончится.