Россиянам пообещали более холодную зиму по сравнению с 2019 годом

Россиян ждет неоднородная, но более холодная зима, чем была в 2019 году. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Все-таки очевидно, что она (грядущая зима — прим. ред.) будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада…», — рассказал Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

Он добавил, что в 2020-м синоптики не прогнозируют такой ситуации, какая сложилась в 2019 году. «Будет гораздо больше волнообразных процессов», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В 2019 году воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой, практически всю зиму определяли режим погоды, объяснил синоптик. Причем проникали эти воздушные массы не только в Европейскую часть страны, но и за Урал, и в Азиатскую часть.

При этом Вильфанд заметил, что прогноз на зиму гораздо менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды. Но несмотря на это можно успешно прогнозировать отдельные процессы. Синоптики предполагают, что в вопросах грядущей зимы столбики термометров поднимутся выше нормы, но отклонения будут меньше, чем в 2019-м.

А вот начало новой рабочей недели порадует жителей столичного региона теплой погодой, рассказал в разговоре с «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Уже в среду, 4 ноября, воздух прогреется до +10 градусов в Москве и до +11 — в Подмосковье. Однако в выходные жителей региона ожидает облачная погода, а местами могут пройти небольшие дожди.