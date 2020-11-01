Жителям московского региона рассказали о погоде на следующей неделе

Начало новой рабочей недели принесет жителям столичного региона теплую погоду. При этом уже в среду, 4 ноября, воздух прогреется до +10 градусов в Москве и до +11 — в Подмосковье.

«Первая неделя ноября продолжит теплые тенденции, начатые в столичном регионе как сентябрем, так и октябрем. <…> В первый день новой недели столичный регион будет ощущать влияние северной периферии циклона, поэтому погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди», — рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что в Москве температура воздуха в ночные часы будет от +3 до +5 градусов, а в Подмосковье — от +1 до +6 градусов. Днем 2 ноября воздух прогреется в столице до +6...8 градусов, а по области — +4...6. Эти значения будут на три-четыре градуса выше нормы.

«Вторник и среду столица проведет под влиянием антициклона. В облаках появятся прояснения, дожди прекратятся и будет становиться немного теплее. Во вторник днем в Москве будет +7...9 градусов, +5...10 — в Подмосковье. Среда, которая обещает стать самым теплым днем недели, пройдет при температуре в центре столицы +8...10 градусов», — отметил синоптик.

По словам Леуса, 4 ноября в Подмосковье ожидается от +6 до +11 градусов. Похолодание начнется в четверг, 5 ноября. Небо снова затянут тучи, а местами пройдут небольшие дожди. Воздух в столице прогреется до +7...9 градусов, а в области будет от +5 до +10. Самым холодным днем недели станет 6 ноября. Столбик термометра ночью покажет от +1 до +3 градусов в городе, а в Подмосковье — от -2 до +3 градусов.

В выходные жителей столичного региона ожидает облачная погода, местами могут пройти небольшие дожди. В городе будет от +7 до +9 градусов тепла, а по области синоптики обещают от +5 до +10 градусов.