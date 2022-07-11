Гроза с сильным ветром пришла в Москву и Подмосковье

Гроза пришла в Москву и Подмосковье. Раскаты грома с сильными порывами ветра уже отметились в Подольске, Воскресенске, Щелкове и Егорьевске, передал ТАСС.

В Минтрансе Подмосковье предупредили об ухудшении погоды вечером в понедельник. Тех, кто за рулем, попросили не превышать скорость, пешеходов — не отвлекаться при переходе дорог. Родителей призвали позаботиться о безопасности детей. О возможных рисках предупредили и жителей Москвы. В мэрии призвали москвичей быть внимательнее на дорогах, не отвлекаться на гаджеты и не парковать авто под деревьями и вблизи шатких конструкций, а лучше вообще отказаться от поездок в ближайшие часы.

Порывы ветра в Москве могут достигать 20 метров в секунду, как сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. В связи с этим в городе заранее закрыли для посещения некоторые парки культуры и отдыха, подведомственные мэрии.

Но зато непогода принесет облегчение от жары, от которой нет спасения последние недели. По прогнозам Гидрометцентра, грядущей ночью в Москве температура составит около +20 градусов, ожидается кратковременный дождь и местами грозами. Днем во вторник столбик термометра в столице покажет до +24 градусов, по области ожидается до +26 градусов.