Граница из огня и дыма. Крупный природный пожар под Воронежем сняли с высоты птичьего полета

Сразу несколько крупных пожаров началось в Воронежской области в минувшее воскресенье. Одно из крупнейших возгораний произошло в районе села Бабяково, расположенного рядом с городом. Видео с места событий предоставил «360» Роман Тургенев.

На опубликованных кадрах видно, что единственным местом, которое пламя не тронуло, оказалась автомобильная трасса, по которой едут автомобили, пересекая границу из огня и дыма. Огонь разрезал местность на две части. Небо над пожаром окрасилось в ярко-красный цвет, который заволакивает черный дым.

По последним данным, огонь в этом районе потушили до того, как он успел добраться до жилых домов. По данным Единой диспетчерской службы, горели сухая трава и камыш.

Это не единственный природный пожар, который произошел в Воронежской области. Три крупных очага остаются в деревнях Медовка и Новоподклетное. Распространение огня в этих двух местах остановили на площади 50 и 25 гектаров.

Опасной остается ситуация в Борисоглебске, где горение продолжается. Огонь распространился на площади 130 гектаров. По данным МЧС, угрозы для населенных пунктов нет.

Ночью на помощь местным спасателям прибыла колонна Тульского спасательного центра МЧС России из 100 человек и 18 единиц техники. Всего на месте работают более 400 специалистов из противопожарной службы, управления лесного хозяйства и регионального главка МЧС.

Причиной столь сильных пожаров в Воронежской области стала сухая погода. В пресс-службе местного главка МЧС ранее уточняли, что дождей в регионе не было два месяца. Из-за этого на всей территории ввели повышенный класс пожарной опасности. Распространению огня способствует порывистый ветер, который разносит пламя на огромные площади за считаные минуты.