Сразу в нескольких районах Воронежской области вспыхнули сильные пожары. Жители региона публикуют в соцсетях апокалиптические фото и видео. Они уверены, что возгорание — дело человеческих рук.

В региональном управлении МЧС сообщили «360», что сейчас в области тушат три крупных пожара.

«Село Новоподклетное Рамонского района (пять гектар), там произошел переход огня на жилые дома. Предварительно, пострадал один жилой дом, один нежилой и три хозяйственные постройки. Более точный ущерб завтра установит местная администрация», — рассказал собеседник редакции.

Под городом Борисоглебск ландшафтный пожар тушат пожар на площади 10 гектар, также отметили в МЧС. В районе населенного пункта Медовка Рамонского района — 50 гектар. Эвакуация пока нигде не проводилась.

Угрозу населению удалось к вечеру отбить на всех трех пожарах.

«Но, к сожалению, у нас по прогнозу завтра будет сильный порывистый ветер. Уже сейчас порывы достигают 18 метров в секнду. Дождя не было практически два месяца, у нашей территории высший класс пожарной опасности. Все пожарные подразделения в боевой готовности. На пожаре в Подклетном в светлое время суток работал вертолет Ми-8, погибших и пострадавших нет», — отметили спасатели.

О пострадавших пока не сообщается.

На сайте МЧС в сообщении службы сказано, что огонь выходит из-под контроля за считанные мгновения. Ветер моментально разносит пламя на многие метры по высохшей земле.

«Увидев дым пожара — сразу звоните, не надо думать, что уже кто-то позвонил!» — попросили сотрудники экстренной службы.

28 сентября в регионе усилят авиационную группировку еще одним вертолетом Ми-8 и самолетом Бе-200, рассказали в МЧС.

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