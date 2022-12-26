26 декабря 2022, 15:41
Потепление придет в Москву в канун Нового года
Москвичам и гостям столицы стоит ждать потепления к Новому году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью Lenta.ru.
По прогнозам синоптика, столбики термометров в канун Нового года поднимутся до +1 градуса.
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Несмотря на такую теплую для зимы погоду, у всех желающих еще будет возможность покататься на санках и поиграть в снежки — снега в городе больше нормы.
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