Общество 26 декабря 2022, 15:41 Потепление придет в Москву в канун Нового года

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Москвичам и гостям столицы стоит ждать потепления к Новому году. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью Lenta.ru.

По прогнозам синоптика, столбики термометров в канун Нового года поднимутся до +1 градуса.

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Несмотря на такую теплую для зимы погоду, у всех желающих еще будет возможность покататься на санках и поиграть в снежки — снега в городе больше нормы.

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