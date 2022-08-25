Глава МЧС назвал тяжелой ситуацию с пожарами в Рязанской области

Руководитель МЧС России Александр Куренков оценил обстановку с лесными пожарами в Рязанской области как тяжелую, однако контролируемую. Об этом он заявил ТАСС.

«На данный момент оцениваю обстановку как тяжелую, но она полностью контролируется», — сказал Куренков.

Он уточнил, что в регионе на данный момент действуют семь очагов пожаров, два из них локализовали. По его словам, тушение осложняют непростые погодные условия. Накануне воздух прогрелся до +35 градусов, из-за порывов ветра появилась угроза возникновения самых страшных верховых пожаров.

«Но благодаря применению авиации и работе наземной группировки сил и средств она была снята», — добавил министр и отметил, что группировка сил и средств работает слаженно.

Куренков заявил, что спасатели также уделяют внимание защите населенных пунктов Ольгино, Деулино, Голованово.

«Несмотря на сложные условия, перехода огня на них не допущено», — подчеркнул глава МЧС.

Он сообщил, что поступает информация о поджогах в лесах Рязанской области. Данные сведения проверяют. Министр не стал говорить о том, когда можно ждать локализации пожаров.

Ранее депутат Государственной думы России из партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская предложила ввести уголовную ответственность за поджог леса.