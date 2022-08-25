Госдума предложила ввести уголовную ответственность за поджог леса

Необходимо ввести уголовную ответственность за поджог леса, завила РИА «Новости» депутат Государственной думы России из партии «Справедливая Россия — За жизнь» Галина Хованская. По ее мнению, стоит сохранить и штрафы.

«Уголовная должна быть ответственность за поджог, потому что колоссальные затраты, колоссальные потери», — пояснила депутат.

В Рязанской области действует режим ЧС из-за лесных пожаров. Тушением занимается группировка, куда входят более девяти тысячи человек. Причины возгораний — не только сухая и жаркая погода, но и поджоги.

Накануне заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов заявил, что лесной пожар из Рязанской области не дойдет до московского региона, потому что он не движется в эту сторону, а на его пути есть множество естественных преград. Ситуация находится на постоянном контроле, также региональная диспетчерская служба собирает и аккумулирует всю возможную информацию.