Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил об окончании бархатного сезона в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воды на российских курортах упала, поэтому бархатный сезон можно считать закрытым. Слова метеоролога привел ТАСС.

Глава Гидрометцентра сообщил, что юг европейской части страны захватили холодные воздушные массы. В Анапе температура воды опустилась до 16 градусов, в Евпатории до 17 градусов, чуть теплее море в Алуште, Ялте и Туапсе — там вода достигает отметки в +18. Самое теплое море сейчас в Сочи, где вода прогревается до 21 градуса. Все это свидетельствует о завершении бархатного сезона на российских курортах.

«Долго в море уже находиться сложно, конечно», — рассказал Роман Вильфанд.

По его словам, если температура воды уже некомфортная, то температура воздуха в Крыму и Краснодарском крае достигает +19 градусов.

Для жителей севера европейской части России Вильфанд дал другой прогноз. По словам главного синоптика, туда придут теплые воздушные массы, температура воздуха превысит норму на четыре градуса.