Москвичам пообещали «человеческую» температуру

Аномальная жара в столице сменился «человеческой» температурой с 29 июня. К середине недели столбики термометров будут показывать до +26 градусов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«29 июня уже уверенный прогноз, что будет облачно с прояснениями, и температура будет высокой, но уже не настолько. Ночью будет +19…+21 градус, по области — даже до +16 градусов, а это уже все-таки „человеческая“ температура», — привел слова синоптика ТАСС.

Днем максимальная температура составит +24…+29 градусов. В среду, 30 числа, воздух прогреется до +25…+36 градусов. Вильфанд отметил, что жара уже не будет такой изнуряющей, а превышение нормы будет только на пять градусов.

До вторника стоит ожидать супержаркой погоды. Превышение климатической нормы составит 7-10 градусов. В воскресенье, 27 июня, синоптик пообещал фрагментарные дожди в городе. На следующий день дожди пройдут в большей части Москвы и Подмосковья. Местами дожди будут сильными, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.