Гидрометцентр рассказал, куда ехать за снежной зимой в России

Уже на носу Новый год, а в большей части России снегом даже и не пахнет. Оказывается, ехать кататься на санках и лепить снеговиков нужно за Урал. Именно там «невероятное количество» снега, рассказал и. о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Снега много и очень много, но все не на европейской части страны. Ехать за снегом надо за Урал. Там его столько — невероятное количество. В Красноярском крае, в Тюменской области, Новосибирской, Омской, Томской, Кировской — там завал снега и настоящая зима», — цитирует Вильфанда РИА «Новости».

Синоптик добавил, что на Урале сейчас -25…-33 градуса, а вот в Новосибирской, Томской и Омской областях довольно тепло, но столбики термометров все равно показывают отметки ниже нуля. В этих областях ночью 26 от -10 до -12 градусов, а днем станет теплее — - 5…- 6.

«Но уже через трое суток уже совершенно другая ситуация: дневные температуры будут ниже -20, а минимальные там будут до -30. Всего за два дня температура понизится на 15 градусов. Очень низкая температура», — рассказал Вильфанд.

Ранее он сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь может пойти небольшой снег, но днем в столице ожидается теплая погода. На животрепещущую тему снега в праздник он пошутил: «если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя».