    26 декабря 2019, 08:29

    Вильфанд рассказал о снеге на Новый год в Москве

    Андрей Иванов

    Небольшой снегопад ожидается в Москве в понедельник, 30 декабря. На следующий день в столицу придет потепление, и снег может снова пойти в новогоднюю ночь. Об этом РИА «Новости» рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.
    Вильфанд рассказал о снеге на Новый год в Москве

    Собеседник агентства пошутил, что «если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя». Первый снег пройдет в Москве в субботу, 28 декабря.

    «Чуть-чуть в субботу земля будет припорошена снегом. В воскресенье осадков не ожидается, понижение температуры будет более заметно», — заявил синоптик.

    Он добавил, что 30 декабря, в понедельник, погода будет чуть более облачная, давление начнет падать, и возрастет вероятность снега. По словам Вильфанда, это будет не тот снег, по которому можно будет кататься на лыжах и санках.

    В четверг, 26 декабря, в Москве облачно, возможен небольшой дождь. Днем до +2 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. 27 декабря в столице похолодает до -1 градуса. Будет идти мокрый снег с дождем, на дорогах возможна гололедица.