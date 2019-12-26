Вильфанд рассказал о снеге на Новый год в Москве

Собеседник агентства пошутил, что «если умирает последняя надежда, в тот же момент рождается самая последняя». Первый снег пройдет в Москве в субботу, 28 декабря.

«Чуть-чуть в субботу земля будет припорошена снегом. В воскресенье осадков не ожидается, понижение температуры будет более заметно», — заявил синоптик.

Он добавил, что 30 декабря, в понедельник, погода будет чуть более облачная, давление начнет падать, и возрастет вероятность снега. По словам Вильфанда, это будет не тот снег, по которому можно будет кататься на лыжах и санках.

В четверг, 26 декабря, в Москве облачно, возможен небольшой дождь. Днем до +2 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. 27 декабря в столице похолодает до -1 градуса. Будет идти мокрый снег с дождем, на дорогах возможна гололедица.