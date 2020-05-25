Гидрометцентр раскрыл темпы глобального потепления в России

Весеннее тепло в Сибири климатологи назвали уникальным явлением. В этом регионе обычно не чувствуется последствий глобального потепления. Какими темпами идет повышение температуры воздуха в России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он сообщил РИА «Новости», что в европейской части страны в среднем теплеет на 0,4 градуса за 10 лет, а в северных регионах — на 0,6-0,8 градуса. Изменений практически нет на юге Западной Сибири.

«Эта скорость либо не меняется, либо она 0,2 градуса за 10 лет. <…> Нынешний год — уникальный в этом смысле, он выбивается из этого тренда. Даже не год, а весна», — заметил Вильфанд.

Климатологи считают южные территории Западной Сибири наиболее инерционными. Жара на них нынешней весной длилась более 50 дней. Температура воздуха, пообещал научный руководитель Гидрометцентра, вернется к своим средним значениям уже в ближайшую неделю.

По его словам, в середине рабочих будней погода изменится и в европейской части России — будет довольно тепло.