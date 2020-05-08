Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в некоторых регионах России

В нескольких российских регионах возникли условия для почвенной засухи. Осадков весной в них было недостаточно — чуть больше трети от нормы. Прогноз по урожайности синоптики пока не дают.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что засуха угрожает Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областям. Ее вероятность возникла в Курской, Липецкой, Смоленской и Орловской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

«Мало осадков выпало в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской, Белгородской областях, всего 35% от нормы», — заметил Вильфанд, добавив, дефицит довольно заметен и особенно хорошо прослеживается в Южном федеральном округе. Его регионы и без того достаточно засушливы.

В апреле в Астраханской области выпало только 26% от нормы осадков — пять миллиметров. Еще меньше — 25% — их было в Крыму. В Краснодарском крае речь идет о 42% от месячной нормы осадков.

Вильфанд обратил внимание и на Московскую область, где в апреле осадков было всего 58% от установленной нормы.

«Формируются условия для почвенной засухи. <…> Это фактор настораживающий», — заявил метеоролог.

Прогноз по урожайности, считают специалисты, давать пока рано. Май в этом плане — ключевой месяц. Если осадков в нем будет достаточно, то все сложится хорошо.