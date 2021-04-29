Учения «К пожароопасному сезону готовы!» прошли в Подмосковье

Все спецслужбы отработали взаимодействие в случае пожара в деревне Нажицы Орехово-Зуевского округа. За работой спасателей в случае ЧП наблюдала корреспондент «360».

Сюжет — почти как в триллере. Горит сухая трава, жара, сильный ветер. Огонь переходит на торфяные залежи. Под угрозой — населенный пункт, жителей эвакуируют. На месте находят боеприпас времен Великой Отечественной войны, а во время тушения пожара происходит крушение вертолета.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты напоминают, что главной причиной лесных пожаров все же остаются люди. И призывают быть аккуратнее на природе.

Все подробности — в сюжете «360».