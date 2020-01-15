Гидрометцентр пообещал россиянам аномально теплую погоду в ближайшие дни
По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такие температурные коллизии происходят на территории РФ нечасто. Ведь «для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная».
«А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение [от климатической нормы] на 12 градусов», — рассказал ТАСС Вильфанд.
Он отметил, что в зоне аномального тепла окажутся Москва, Вологодская, Ленинградская и Псковская области, а также Поволжье, юг Якутии, Красноярский и Хабаровский края.
Зима-2020 может стать самой теплой в России за последние 130 лет. Так, 16 января Москву ожидает температурный рекорд. Синоптики считают, что в этот день столбики термометров могут подняться до отметки +5 градусов.