Гидрометцентр пообещал россиянам аномально теплую погоду в ближайшие дни

Большинство жителей России в ближайшее пять дней может не ждать традиционных январских морозов. Ведь почти вся страна оказалась в аномально теплом режиме. Отклонение от климатической нормы составит 12 градусов.

По словам исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда, такие температурные коллизии происходят на территории РФ нечасто. Ведь «для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная».

«А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение [от климатической нормы] на 12 градусов», — рассказал ТАСС Вильфанд.

Он отметил, что в зоне аномального тепла окажутся Москва, Вологодская, Ленинградская и Псковская области, а также Поволжье, юг Якутии, Красноярский и Хабаровский края.

Зима-2020 может стать самой теплой в России за последние 130 лет. Так, 16 января Москву ожидает температурный рекорд. Синоптики считают, что в этот день столбики термометров могут подняться до отметки +5 градусов.