    14 января 2020, 08:34

    Синоптики пообещали России новые температурные рекорды

    Александра Ломейко

    Новые температурные рекорды ждут россиян этой зимой, которая уже претендует на звание самой теплой более чем за 130 лет. Один из них ожидается в четверг, 16 января.
    Синоптики пообещали России новые температурные рекорды

    Метеорологи полагают, что столбики термометров в этот день поднимутся до +5 градусов. Погода будет характерна для центральной части России, рассказала газета «Известия».

    Ниже нуля температура еще опустится, но до нормы погода так и не дотянет. Специалисты отметили, что весной морозов тоже не будет. Март и апрель, скорее всего, станут более теплыми, чем обычно.

    «К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21-22 градуса. То есть все как положено», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Связаны ли погодные аномалии с глобальным потеплением, климатологи заявлять не спешат. Для подобных выводов наблюдения длятся недостаточно долго. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что в умеренных и высоких широтах в течение последних 30 лет зимние месяцы «потеплели» на два градуса.

    Вряд ли аномально теплая зима станет нормой. Градус повысится, но холода, в том числе и в следующем году, вполне возможны.

    «Могут быть экстремально теплые зимы, как сейчас, но возможны и очень холодные зимние эпизоды», — сказал Вильфанд.

    Некоторые специалисты призывают не приравнивать непривычно теплую зиму к глобальному потеплению. Другие не исключают, что между изменениями климата и аномальными зимними температурами есть связь.