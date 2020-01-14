Синоптики пообещали России новые температурные рекорды

Новые температурные рекорды ждут россиян этой зимой, которая уже претендует на звание самой теплой более чем за 130 лет. Один из них ожидается в четверг, 16 января.

Метеорологи полагают, что столбики термометров в этот день поднимутся до +5 градусов. Погода будет характерна для центральной части России, рассказала газета «Известия».

Ниже нуля температура еще опустится, но до нормы погода так и не дотянет. Специалисты отметили, что весной морозов тоже не будет. Март и апрель, скорее всего, станут более теплыми, чем обычно.

«К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21-22 градуса. То есть все как положено», — рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Связаны ли погодные аномалии с глобальным потеплением, климатологи заявлять не спешат. Для подобных выводов наблюдения длятся недостаточно долго. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заметил, что в умеренных и высоких широтах в течение последних 30 лет зимние месяцы «потеплели» на два градуса.

Вряд ли аномально теплая зима станет нормой. Градус повысится, но холода, в том числе и в следующем году, вполне возможны.

«Могут быть экстремально теплые зимы, как сейчас, но возможны и очень холодные зимние эпизоды», — сказал Вильфанд.

Некоторые специалисты призывают не приравнивать непривычно теплую зиму к глобальному потеплению. Другие не исключают, что между изменениями климата и аномальными зимними температурами есть связь.