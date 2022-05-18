Метеоролог Леус заявил, что холодная весна не всегда предвещает жаркое лето

Холодная весна не обязательно является признаком жаркого лета. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус посоветовал не верить подобного рода приметам. Об этом сообщила «Лента.ру».

Специалист пояснил, что существуют приметы, которые ориентированны на природные явления. Они, как правило, являются достоверными. При этом приметы по датам совершенно не работают, заметил эксперт. По этой причине не стоит верить примете о том, что холодная весна является признаком жаркого лета.

«Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко — к дождю, тут понятно почему, можно не объяснять. Или если дым из трубы строго вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже понятно почему. А приметы по датам, абстрактно скажу, если 1 мая снег, значит, 1 июня жара и наоборот — такие приметы не работают», — пояснил специалист.