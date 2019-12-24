Гидрометцентр подтвердил возможный снег на Новый год
Киктев пояснил, что погоду можно предугадать на ближайшие пять дней, а затем информативность снижается. Таким образом, сейчас прогноз на Новогоднюю ночь «неблагодарный».
«Тем не менее, с достаточно высокой вероятностью будет слабоотрицательная температура. В осадках, которые будут в конце недели и в начале будущей, будет больше снежной фазы, твердой фазы», — отметил синоптик Рен ТВ.
По его словам, в ближайшие дни постепенно будет становиться холоднее. Во второй половине недели пройдут небольшие осадки. К выходным ожидается немного больше нуля, а ночью столбики термометров будут опускаться до -3 градусов.
Как рассказал ранее и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, в Москве новогодняя ночь пройдет при небольших отрицательных значениях температуры. Наличие снега прогнозировать пока тяжело, но он может быть. Кроме того, не стоит забывать «все те волшебные преобразования, которые происходят в новогоднюю ночь».