Вильфанд рассказал, к какой погоде стоит готовиться в новогоднюю ночь

По словам Вильфанда, температура 31 декабря и 1 января может опуститься ниже нуля градусов по Цельсию.

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«Существуют ансамблевые методы прогнозирования — они позволяют не в категорической форме, а в вероятностной сказать прогноз на 8-9 дней. Так вот сейчас появляется повышенная вероятность того, что в новогоднюю ночь в Москве температура будет слегка отрицательная. То есть не прогнозируем такую апрельскую теплую погоду, как сейчас. Осадки прогнозировать еще тяжелее — могу только сказать, что если они будут, то в виде снега и небольшие. Это пока единственный возможный осторожный прогноз, который существует», — пояснил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра.

Он также упомянул, что на погоде могут отразиться и «все те волшебные преобразования, которые происходят в новогоднюю ночь».

«Мы же с детства знаем, что волшебство происходит, и мы попытаемся его учесть», — заверил Вильфанд.