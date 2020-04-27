Гидрометцентр: 2020-й может стать рекордным по жаре

Этот год может оказаться одним из самых жарких в истории человечества. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Климатологи уже утверждают, что каждое следующее пятилетие будет рекордным. Средние температуры за пятилетие будут выше и выше», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, уже пять пятилетий подряд температуры стабильно повышаются. Все дело в глобальном потеплении. Оно происходит из-за постоянного увеличения содержания парниковых газов в атмосфере. Если 2020-й окажется не самым жарким, то одним из рекордных по температуре точно станет.

«С вероятностью 99% он войдет в пятерку самых жарких лет», — уточнил Вильфанд.

Он отметил, что речь идет о температуре, которую измеряют в воздухе на расстоянии двух метров от земли.

Ранее ученые из американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) заявили, что этот год с вероятностью 75% будет самым жарким в истории. При этом на 99,9% они уверены в том, что 2020-й войдет в пятерку самых теплых годов.

Однако сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов допускает, что 2019-й останется самым жарким в ближайшие 10-15 лет. Нынешний год его рекорд не побьет.