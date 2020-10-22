Гибель урожая предсказали в двух регионах России

В двух регионах России может погибнуть урожай. Причина — переувлажнение почвы из-за сильных дождей и паводка.

Речь идет об урожае в Амурской и Вологодской областях. На восстановление сельского хозяйства в этих регионах может понадобиться до двух лет при условии проведения рекультивационных работ, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Специалисты института обращают внимание на опасные агрометеорологические явления, связанные с переувлажнением почвы. Это может привести к трудностям при проведении полевых работ и гибели урожая в ряде районов Амурской и Вологодской областей», — говорится на официальном сайте института.

Если своевременно не начать восстанавливать почву, в следующем году регионы снова могут остаться без урожая. Начальник ВНИИ ГОЧС Сергей Диденко порекомендовал местным управлениям МЧС поскорее заняться этим вопросом.

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