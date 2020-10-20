Продукты первой необходимости подорожали в России

По данным ИА «ФедералПресс», цена на пшеницу сейчас побила исторический рекорд. Директор аналитического центра Андрей Сизов пояснил, что это связано с падением рубля и повышенным спросом у экспортеров. Эксперт выразил надежду, что к декабрю спрос упадет и ситуация улучшится.

Сахар подорожал в два раза. Кроме того, в ближайшее время может возникнуть дефицит этого продукта. Это связано с тем, что урожай сахарной свеклы в этом году значительно меньше, чем в предыдущих. Недостаток будет компенсироваться импортом из соседних стран. В магазинах дефицита не будет, но продукт вырастет в цене.

По данным аналитического центра «Совэкон», также поднялись цены на подсолнечное масло. Это связано с ростом мирового масличного комплекса в начале недели. Из-за этого переработчики подняли цены.

Ранее стало известно, что куриное филе полезно для здоровья, а также этот вид мяса идеально подходит для укрепления иммунитета. Такое мнение выразила диетолог Светлана Фус.