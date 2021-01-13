Генпрокуратура проверит факты жестокого обращения с животными в регионах

Россияне часто жалуются на массовые нарушения закона об ответственном обращении с животными. Во многих регионах страны либо нет приютов для животных, либо их число недостаточно. Поэтому комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды обратился в Генпрокуратуру проверить поступающие сведения.

Об этом газете «Известия» сообщил глава комитета Владимир Бурматов. Он утверждает, что в некоторых субъектах федерации действую устаревшие нормы или законодательные акты, противоречащие федеральному закону. В частности, в некоторых положениях перечисляются основания для умерщвления бродячих собак и кошек.

Помимо этого, региональные органы государственной власти склонны злоупотреблять положениями ветеринарных и санитарных правил по бешенству, чтобы оправдать применение негуманных методов.

В центре «Вита», «Альянсе защитников животных», а также в рабочей группе по безнадзорным животным при Общественной палате Москвы сообщили изданию, что антилидерами в несоблюдении закона о животных являются Бурятия и Якутия.

В Саратове на улицах города появились ядовитые приманки для собак после того, как губернатора обвинил в халатности сотрудников администрации. Жертвами нападения бездомных животных стали 53 человека.