Массовые убийства животных начались на улицах Саратова. От собак там пострадали больше 50 человек

Уже 53 человека стали жертвами нападения бездомных собак в Саратове. Против сотрудников городской администрации возбудили дело о халатности. А губернатор устроил чиновникам разнос. После этого на улицах появились ядовитые приманки и трупы животных. По словам волонтеров, в проблеме виноваты власти. Не построили обещанный приют, а теперь убивают собак.

Уголовное дело о халатности возбудили против сотрудников администрации Саратова. С января 2020 года 53 человека, включая восьмерых детей, обращались к медикам из-за укусов бродячих собак, пояснили в пресс-службе Следственного комитета. Ответственность за отлов, содержание и стерилизацию животных лежала на комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта. Но, несмотря на многочисленные жалобы горожан на нападения, чиновники бездействовали.

«Должностные лица администрации Саратова, несмотря на складывающуюся неблагоприятную обстановку с отловом и содержанием безнадзорных собак на территории города Саратова, увеличением их популяции, наличием неоднократных фактов проявления агрессивного поведения и нападения на граждан, не организовали должным образом работу по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных», — подчеркнули в ведомстве.

Губернатор Валерий Радаев 11 декабря провел совещание по вопросам, связанных с бездомными собаками. На нем он резко раскритиковал все, что делается для решения этой проблемы. Кроме того, глава региона поручил руководителям профильных ведомств за неделю подготовить и показать ему план мероприятий с указанием ответственных чиновников.

Ядовитые приманки

Через неделю после разноса волонтеры пожаловались на травлю беспризорных животных. Несколько ночей подряд кто-то разбрасывает ядовитые приманки во всех районах Саратова, рассказала «360» волонтер фонда «Друг» и активист приюта «Дворянский дом» Анна Ножкина. Но умирают от них не только бродячие, но и потерявшиеся и домашние собаки.

«Несколько стай в Заводском районе просто исчезли. И девочки нашли несколько трупов в разных местах. Скорее всего, собаки что-то съели и стали разбегаться. И, как всегда, у нас любят делать зачистку. Наверное, трупы погрузили и куда-то отправили. Но кто-то успел отбежать так далеко, что их не нашли», — сообщила она.

По предположению волонтеров, за два дня в Саратове погибли десятки собак. В том числе с бирками — таких животных активисты отлавливают, лечат, пристраивают на передержку, ищут хозяев их щенкам и стерилизуют за свой счет. Поэтому травлю Анна считает не только жестокостью, но и плевком в сторону волонтеров. Хотя недовольство горожан из-за собачьих стай она разделяет. Волонтерам они тоже не нравятся.

«Мы боремся за гуманное обращение, гуманную стерилизацию. Нам обещали приют — его не построили. Я считаю, правительство само довело все до такого состояния. 1 сентября был первый срок, когда нам обещали построить приют. С сентября мы бы уже достаточно много собак сами отловили и привезли на стерилизацию. Агрессивных, конечно, оставляли бы в приюте», — пояснила она.

Массовые убийства

Раньше в городе иногда появлялись единичные догхантеры. Но после совещания у губернатора пошел резонанс, и травля стала массовой. Радаев не говорил, каким методом администрация должна избавить город от собак. Но зоозащитники не сомневаются, что приманки — дело рук чиновников.

«То не трогали собак, но просто люди уже настолько замучались наблюдать стаи. Бесконечные жалобы. И после совещания у Радаева начали исчезать собаки и начали находить трупы. Я не верю в это совпадение, и никто не верит. Я считаю, это полностью вина наших чиновников. Не сделали обещанное», — пояснила Анна.

Пока волонтеры не жаловались прокуратуре на жестокое обращение с животными. Ограничиваются жалобами в соцсетях, отмечают в постах мэра и губернатора и надеются, что чиновники прокомментируют ситуацию. Но если взаимодействие не наладят и травля не прекратится, обратятся в столичные надзорные органы. Региональные, говорит Анна, помочь не смогут.

«Нужно построить приют и наладить работу „Дорстроя“ (организация, занимающаяся отловом животных в Саратове, — прим. ред.), помогать волонтерам. Хотя бы в каждом районе сделать один пункт стерилизации или с хорошими скидками для волонтеров. Если бы такое было с начала года, такой проблемы не было бы», — заключила Анна.

В пресс-службе губернатора региона запрос «360» переадресовали в управление ветеринарии правительства области. Но получить комментарии ведомства и администрации Саратова «360» не удалось.