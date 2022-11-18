Экология 18 ноября 2022, 12:00 Гендиректор РЭО назвал главные цели «Зеленой премии» Гендиректор РЭО Буцаев: «Зеленая премия» призвана популяризировать экопроекты

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Конкурс на лучшие проекты и достижения в сфере защиты окружающей среды «Зеленая премия» в этом году собрал более трех тысяч заявок. Российский Экологический оператор (РЭО) уже объявил шорт-лист премии. Ее главная цель популяризировать полезные проекты и помочь их создателям получить признание, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Мы хотели бы сделать максимально известными тех, кто занимается экологией в нашей стране и, несмотря на все турбулентности, которые существуют, не прекращают эту деятельность. Второе — получить поддержку как для инициаторов проектов, так и для самих проектов», — сообщил Буцаев.

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В число номинантов премии попали более 600 движений и организаций со всей страны. В шорт-лист попали самые интересные — например, костромской проект молодежного карбонового полигона из Костромы, волонтерский экопроект из Удмуртии.

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Лауреаты получат уникальные статуэтки из экологичного материала и денежные призы: между финалистами в шести номинациях распределят 3,5 миллиона рублей. По условиям конкурса, эти средства можно потратить на реализацию заявленных проектов.

Награждение победителей состоится в Москве 8 декабря. Церемония пройдет в Цифровом Деловом Пространстве.