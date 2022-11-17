Экология 17 ноября 2022, 15:12 Карбоновый полигон и биотопливо из фритюра: РЭО опубликовал шорт-листы «Зеленой премии» — 2022

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Всего на конкурс было подано более 3000 заявок. Победители заберут 3,5 млн рублей от госкомпании.

Жюри «Зеленой премии» — 2022 отобрало шорт-листы экопроектов в пяти номинациях. Они претендуют на призовой фонд в 3,5 миллиона рублей, а максимальная сумма гранта для участника составит 300 тысяч рублей. Всего на конкурс было подано более 3000 заявок. Российский экологический оператор опубликовал на своем сайте список лучших общественных, корпоративных, образовательных, просветительских, технологических и цифровых проектов. премия проводится также в целях реализации федпроекта Экономика замкнутого цикла

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«Наше жюри отобрало из более чем 3000 проектов со всей страны лучшие, наиболее ориентированные на развитие отрасли обращения с отходами и в целом на экологическое мышление среди людей и бизнеса. Теперь жюри предстоит отобрать из шорт-листов ведущие проекты. Победители „Зеленой премии“ получат денежные призы на развитие своих проектов, но что еще важно, своим примером они покажут, как можно в рамках своей деятельности благотворно влиять на экологическую обстановку в родной стране», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Еще один отбор будут проходить «Регионы России», это закрытая специальная номинация, оценивающая деятельность субъектов Российской Федерации в сфере обращения с ТКО. Оценивать номинантов в этой категории будут по специальной методологии, разработанной РЭО.

«Мы предусмотрели денежные призы в размере 3,45 миллиона рублей. Финалисты в номинациях «Общественные проекты», «Образовательные проекты» и «Просветительские проекты» с 11 по 20 места финалисты получат по 20 тысяч рублей, с 4 по 10 — по 50 тысяч рублей. Приз за третье место составит 100 тысяч рублей, за второе — 200 тысяч рублей и за первое — 300 тысяч рублей», — отметил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

В состав жюри вошли эксперты отрасли обращения с отходами, общественные деятели в сфере экологии, представители государственных учреждений и компаний, чья деятельность направлена на решение экологических проблем. Среди них Председатель комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, советник Президента, специальный представитель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, руководитель информационно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик и другие.

«Общественные проекты»

Большое количество заявок было подано в номинации «Общественные проекты». Всего в шорт-лист попало 30 проектов, среди которых #НЕМУЗЕЙМУСОРА, проект «Заповедный выходной», проект «РАЗДЕЛЯЙ И УМНОЖАЙ». В шорт-лист общественных проектов вошли:

— АНБО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ «КРУГОВОРОТ»

— АНО «Чистая Уфа»

— АНО «Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики»

— АНО Движение социальных и экологических инициатив Вещеворот-86

— АНЭО «Зеленая улица»

— Бабинцева Ольга Владимировна

— Белоусова Елена Евгеньевна

— Благотворительный фонд «БлагоДаря»

— БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»

— Волонтерский Центр «Вместе» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана

— Волонтерское сообщество

— Герман Владимирович Хильченко

— Дружакина Ольга Павловна

— Калининградское областное общественное детское экологическое движение «Зелёная планета»

— Котик Мария Сергеевна

— Медведева Ульяна Алексеевна

— Межрегиональная общественная организация «Мусора.Больше.Нет»

— Межрегиональная экологическая и благотворительная общественная организация «Зелёный полюс»

— Мирошникова Диана Дмитриевна

— МОЭО «Зелёная Арктика»

— Носкова Анастасия Викторовна

— ООО «Вещь добра»

— ООО НЕМУЗЕЙМУСОРА

— Пропастина Надежда Сергеевна

— Смирнова Владислава Станиславовна

— Союз благотворительных и социальных организаций «Во имя добра»

— Ферхмин Марина

— Фонд поддержки школьной профессиональной ориентации «Зеленая кисточка»

— Шумкова Александра Алексеевна

— Экологическое движение волонтерского центра ТГТУ «BеNature».

«Просветительские проекты»

Довольно сложно для жюри было выбрать из нескольких сотен проектов в категории «Просветительские проекты». Ведь почти во всех регионах проходят различные экоакции, субботники, просветительские мероприятия. Самые яркие и масштабные попали в шорт-лист. Среди них арт-группа «Осознанность», проект «Зеленый февраль», Подкаст «Нечего носить», Демьяновские этюды XXI века, SharingMap. В шорт-лист просветительских проектов были отобраны:

— ИП Малай Анна Сергеевна

— Грачева В. А.

— Арт-группа «Осознанность»

— ВЦ «Вместе» МФ МГТУ им. Н. Э. Баумана

— Леванова Аида Азаматовна

— Телеграм-канал «Утилизатор»

— Будатаров Содном Михайлович

— Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ)

— Бюро партнёрств «Теперь так» в лице И П Колчанова

— НТС Градиент

— АО «Мосэнрегосбыт»

— Региональный оператор по обращению с ТКО в Удмуртии ООО «Спецавтохозяйство»

— ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области (ООО «ЦЭБ»)

— АО «ТВ БРИКС»

— ООО «Телекомпания ПЯТНИЦА»

— Анна Николаевна Героева

— Евгения Перцева

— Игорь Ермаченков

— Центр экологической информации Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина

— Благотворительный фонд «Второе дыхание»

— Анна Лаврова

— Добрые крышечки города Нягани

— МБОУ г. Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 15»

— Скоробогатова Светлана Михайловна.

«Корпоративные проекты»

В номинации «Корпоративные проекты» отметились 23 проекта, в том числе «Подари лес другу» от ВТБ, заводы по переработке электронных отходов «Экополиса», фандоматы Ecoplatform и другие. В шорт-лист корпоративных проектов вошли:

— Экологические инициативы для покупателей от АО «ВкусВилл»

— Молодой инновационный экологичный бренд одежды URBANTIGER

— Первая федеральная инфраструктура по сбору батареек в многоквартирных домах России от Duracell и ПИК-Комфорт

— «Сохраним лес вместе!» от ПАО Сбербанк

— «Подари лес другу» от Банк ВТБ (ПАО)

— Высокотехнологичный комплекс заводов по экологической переработке электронных и электрических отходов от АО «Корпорация ЭКОПОЛИС»

— Минимизация негативного воздействия на окружающую среду посредством снижения объема и видов размещаемых отходов на полигоне Кольской АЭС от АО «Концерн Росэнергоатом»

— Долгосрочный, комплексный экопросветительский проект «БудьЭКО (#BUD'ECO) с МТС»

— Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» от ООО «СИБУР»

— Проекты «Азбука устойчивого развития», «Супергерои большого будущего!» от Х5 Group, Торговая сеть «Пятёрочка»

— Отдел устойчивого развития BIOCAD

— Первое в России производство биотоплива из возобновляемых ресурсов (отработанное фритюрное масло) от ООО «Система ПБО», бренд «Вкусно — и точка»

— Зеленый путь Курорта Красная Поляна

— Lamoda planet, Подарите вторую жизнь вещам

— Академия устойчивого развития для малого и среднего бизнеса от METRO

— Фандоматы Ecoplatform по сбору алюминиевых банок и пластиковых бутылок от физических лиц с программой вознаграждения пользователей

— Вклад пользователей Авито в сохранение природных ресурсов

— Капсульная коллекция обуви и сумок из переработанных материалов Ekonika x Chilichoice

— «ЭкоСбор-Текстиль» от компаний ООО «ЭкоМир» и ООО ПТК «Красная Ветка»

— Внедрение биорепеллентной технологии с целью обеспечения орнитологической безопасности на объектах обработки и размещения отходов от АО «Ситиматик»

— Инновационная технология переработки органических отходов в сухие кормовые смеси от ООО «ГАЙЯ»

— Конкурс профессионального мастерства водителей мусоровозов, Фотопроект «Нижний. Trash» от ООО «Нижэкология-НН»

— Экобоксы: сбор и переработка пластиковых карт, Приложение «Кошелёк».

«Технологические и цифровые проекты»

В шорт-лист «Технологических и цифровых проектов» попало 19 претендентов. Среди них аналитическая платформа учета массы образования отходов в online режиме, система «Умный мусоровоз», комплексный мониторинг атмосферного воздуха в режиме реального времени. В шорт-листы по этой номинации вошли:

— Региональный оператор Эко-сити

— ООО Веолия МАГ

— ООО «АКСАЛИТ Софт»

— Общество с ограниченной ответственностью «Союз 317»

— ООО «3Д Инновации»

— Общество с ограниченной ответственностью «Каникула Геймс»

— ООО «УРУС-Умные Цифровые сервисы»

— ООО Пермафрост

— ООО «Смарт Юнит»

— ООО Тревел Контент (компания холдинга 1Бит)

— АО «Алгоритм инвестиции»

— ООО «ЭкоБиоТех»

— Завод новых полимеров Сенеж

— ООО «Убиратор»

— Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция»

— ООО «Техно-Сервис»

— Lamoda

— ООО «Кармитт»

— ООО ЭкоТехнологии (Группа компаний «EcoPartners»).

«Образовательные проекты»

В шорт-лист в области образования попало 25 проектов. Среди них Проект: «Разделяй с нами!» для дошкольников, Молодежный карбоновый полигон «Следово», Учебник «Экологистика» и другие. В шорт-лист образовательных проектов вошли:

— МБОУ «Гимназия № 46» г. Киров

— ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительно образования и организации отдыха и оздоровления детей»

— МБУ Д О Станция юных натуралистов г. Белорецк

— ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

— МБУ ДО «Интеллектуально — творческий центр „Кэскил“ им. Н.И. Протопоповой» Республика Саха (Якутия), г. Вилюйск

— ГБУ ДО «Эколого-биологический центр „Следово“ имени Ю.П. Карвацкого» Костромская область, д. Следово

— Екатеринбургское МУП «Специализированная автобаза» г. Екатеринбург

— МБОУ «СОШ № 18» г. Обнинск

— ФГБУ ВО Самарский Государственный университет путей сообщения (филиал г. Алатырь)

— МДОАУ Детский сад «Золушка» Оренбургская область, г. Ясный

— ГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»

— ФГАУ ВО Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации

— Авторский коллектив: Медведев В. А., Марков О. И., Медведев И. В.

— ФГАОУ ВО Российский Университет Дружбы Народов. Институт Экологии

— МБОУ ДО «Детский эколого-биологический центр» г. Уфа

— ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет». Биологический институт.

— ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

— МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов Московская область, г. Красногорск

— ГБОУ города Москвы Школа № 2072

— ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйстваи Государственной службы при Президенте Р Ф. Карельский филиал г. Петрозаводск

— МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77» г. Ижевск

— МОУ «СОШ № 30 им. П.М. Коваленко» Саратовская область, г. Энгельс

— АНО «Ростэкоконсалтинг» г. Москва — Тверская область, д. Мокшино

— Общественная палата Московской области Комиссия по экологии, природопользованию и сохранению лесов

— МБДОУ Детский сад № 41 г. Екатеринбург

Вся информация представлена на сайте РЭО в разделах «Зеленой премии».