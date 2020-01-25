Снег и метель накроют московский регион на следующей неделе
Как рассказала «360» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, всю следующую неделю температура будет колебаться от -5 до +3 градусов тепла. К 29 января ожидается снег.
«Действительно, не исключено, что в середине недели погоду будет определять циклон, который сформировался над Псковом. Центр его будет проходить вблизи столичного региона, поэтому у нас ожидается снег, местами умеренный», — сказала Позднякова.
Кроме снега, жителей Москвы и Подмосковья ждет сильный ветер, из-за которого возможно будет метель. Погода будет похожа на зимнюю, но холода ждать не стоит.
«Для этих чисел января это обычная погода. Все равно температурный фон остается у нас существенно выше климатической нормы», — заключила метеоролог.
По данным сайта Гидрометцентра, в понедельник, 27 января, ожидается от +1 до +3 градусов тепла. Местами пройдут небольшие осадки, а на дорогах будет гололедица. На следующей день температура воздуха будет от -1 до +1, и выпадет снег. В последующие дни погода будет примерно такой же.