Эвакуация жителей Горячего Ключа из подтопленных домов началась на Кубани

Спасатели начали эвакуацию жителей Горячего Ключа на Кубани из подтопленных домов. Их перевозят в пункт временного размещения, который развернули на базе местной школы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

«Сейчас самая сложная ситуация в Горячем Ключе, станице Пятигорской. Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункт временного размещения, организованный на базе школы № 11», — приводит агентство текст сообщения оперштаба.

Сильные ливни прошли в Сочи в ночь на 4 июля. Несколько рек вышли из берегов. Власти приготовились к эвакуации людей, но она не понадобилась. Потом непогода сместилась в сторону Туапсинского района.

К утру 6 июля вода затопила 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах Кубани. Спасатели уже эвакуировали 136 человек. На территории Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа и в геленджикском поселке Архипо-Осиповка ввели режим ЧС.