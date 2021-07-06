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    06 июля 2021, 10:09

    Эвакуация жителей Горячего Ключа из подтопленных домов началась на Кубани

    Андрей Иванов

    Спасатели начали эвакуацию жителей Горячего Ключа на Кубани из подтопленных домов. Их перевозят в пункт временного размещения, который развернули на базе местной школы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края.

    Эвакуация жителей Горячего Ключа из подтопленных домов началась на Кубани

    «Сейчас самая сложная ситуация в Горячем Ключе, станице Пятигорской. Дождь шел всю ночь, сейчас прекратился, но в низинах вода еще стоит. В результате подтопленными остаются десятки домовладений. Людей из наиболее пострадавших домов спасатели эвакуируют в пункт временного размещения, организованный на базе школы № 11», — приводит агентство текст сообщения оперштаба.

    Сильные ливни прошли в Сочи в ночь на 4 июля. Несколько рек вышли из берегов. Власти приготовились к эвакуации людей, но она не понадобилась. Потом непогода сместилась в сторону Туапсинского района.

    К утру 6 июля вода затопила 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах Кубани. Спасатели уже эвакуировали 136 человек. На территории Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа и в геленджикском поселке Архипо-Осиповка ввели режим ЧС.