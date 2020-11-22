Энергоснабжение во Владивостоке восстановят через 3 дня

В оставшемся без электроэнергии и тепла после ледяного дождя Владивостоке еще как минимум три дня будут восстанавливать энергоснабжение. Из-за циклона многие районы города лишились сотовой связи, нарушилось движение общественного и личного транспорта, отменились автобусные и авиарейсы.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство Приморья, осадки везде прекратились, и энергоснабжение в некоторых районах Владивостока восстановлено.

Директор Владивостокского предприятия электрических сетей Михаил Никуленко сообщил, что пока не подключен 21 центральный тепловой пункт — в районе Чуркина, Рыбного Порта, Окатовой, мыса Голдобина.

«К этим тепловым пунктам мы поэтапно подвозим дизельные электроустановки, которые будут автономно питать их, и поэтапно подключать жителей и другие предприятия. Ориентировочно, мы завершим все работы в течение трех дней», — сказал Никуленко. По его словам, водоснабжение есть везде.

Пока нет информации о сроках подключения к электросети жителей части острова Русский, которые живут без света четвертые сутки.

После снежного циклона власти отменили почти 30 внутрикраевых автобусных рейса — в Находку, Уссурийск, Большой Камень, Дальнегорск и другие. А также два местных авиарейса авиакомпании «Аврора» из Владивостока в Терней и обратно.

Ранее стало известно, что острове Русский в продаже закончились газовые баллоны, соль, хлеб и спички.