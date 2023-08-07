Экология 07 августа 2023, 09:27 Экстремально жаркую погоду около +40 градусов спрогнозировали в 10 регионах России Синоптик Вильфанд: в 10 регионов на юге России придет экстремально жаркая погода Unsplash

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В ближайшие дни температура воздуха в некоторых регионах России повысится до +37…+43 градусов. Экстремально жаркая погода придет в 10 регионов Центрального и Южного федеральных округов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге европейской части России будет очень высокая температура, экстремально высокая в ближайшие дни», — сказал специалист.

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До +36…+37 градусов воздух прогреется в Белгородской, Тамбовской, Орловской, Курской, Рязанской областях, до +39…+40 градусов — в Краснодарском крае. Еще жарче станет в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях и на Ставрополье — до +40…+42 градуса. В Калмыкии потеплеет до +43 градусов.

Роман Вильфанд предупредил, что опасность представит не только высокая температура воздуха, но ультрафиолетовый индекс. Синоптик посоветовал днем не выходить на солнце, надевать одежду с длинным рукавом, головные уборы и солнечные очки.

В Москве, наоборот, произойдет резкое похолодание. Роман Вильфанд предупредил, что с 11 августа столбик термометра опустится до +17…+19 градусов.