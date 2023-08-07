Экология 07 августа 2023, 02:51 Москвичей предупредили о резком похолодании на этой неделе Гидрометцентр: сразу на 12 градусов похолодает в Москве с 11 августа Pxhere

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Жителей и гостей столицы в ближайшие дни ждет похолодание. С пятницы, 11 августа, столбики термометров опустятся до +17…+19 градусов, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с ТАСС он отметил, что дожди начнутся уже со вторника, 8 августа.

Сильная жара сохранится в Москве в понедельник, 7 августа. Температура воздуха достигнет отметок +31…+34 градуса. Во вторник, 8 августа, температура также прогнозируется выше климатической нормы, но она уже пойдет на понижение — +25…+30 градусов. На улице станет облачнее, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

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В середине недели дожди продолжатся, но еще, как отметил Вильфанд, «возникают условия для грозовой деятельности». Температура будет на уровне +25…+27 градусов. Более заметное понижение температуры ожидается в четверг, 10 августа. В этот день будет около +25 градусов. При этом погода станет дождливее и облачнее.

«В последующие дни дождь будет уже сильным, а температура понизится до +19…+24 градусов в пятницу, а в субботу — до +17…+22 градусов», — предупредил синоптик.

Таким образом, к концу недели температура воздуха в Москве опустится на 12 градусов, добавил Вильфанд.