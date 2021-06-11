Эксперты поддержали обновленную концепцию РОП

Минприроды РФ и Российский экологический оператор (РЭО) подготовили проект закона, по которому с 2022 года производители будут полностью платить за утилизацию упаковки, для этого создадут информсистему по контролю за экосбором. Эксперты отрасли обращения с отходами поддержали новые правила, пишет «Комсомольская правда».

По новому документу предприятия будут обязаны уплачивать экологический сбор, средства пойдут в фонд Расширенной ответственности производителей, курируемый РЭО. Затем эти деньги направят на развитие инфраструктуры по переработке отходов, в том числе упаковки. Ее 100% утилизация будет обязательна в России с 2022 года.

Новые правила, которые сейчас находятся на стадии общественного обсуждения, сделают отрасль более прозрачной, считают эксперты. Сейчас недобросовестные производители предоставляют липовые акты об утилизации отходов, а по факту выбрасывают все на свалки.

«На базе цифровой платформы будут собраны воедино несколько реестров, в том числе упаковки и товаров, их производителей и импортеров, а также утилизаторов, включая данные о мощностях. Информационная система сделает отрасль более прозрачной, будет способствовать сбору достоверной статистики, и, следовательно, развитию сферы обращения с отходами», — сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В «Деловой России» тоже поддержали законопроект, так как в нем четко прописаны функции фонда РОП и то, как будут распределяться средства на развитие отрасли.

Исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев сообщил, что отрасль ждет скорейшего принятия обновленной концепции РОП: «Пять лет мы жили в условиях, когда влияние РОП как экономического инструмента было минимальным, а показатели переработки коммунальных отходов практически не менялись. <…> Новая система РОП сможет сыграть ключевую роль в достижении национальных целей по двукратному снижению объемов захоронения твердых коммунальных отходов».

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, законопроект с обновленной концепцией РОП позволит убрать перекос, по которому население платит за вывоз мусора более 190 миллиардов рублей, в то время как бизнес за утилизацию отходов — 3,7 миллиарда. Это станет возможным новой информационной системе, которая будет контролировать уплату экосбора.

«Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Таким образом мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения. Ведь сейчас платежи граждан за ТКО — 193 миллиарда рублей в год, а платежи бизнеса за экосбор по старой системе РОП — 3,7 миллиарда рублей в год. Справедливо? Не думаю. Чтобы исправить этот перекос, необходима цифровизация, то есть создание электронной системы. Она обеспечит прозрачность собираемости платежей в рамках РОП», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.