Эксперты опровергли рост цен на товары из-за экосбора

Принятие нового законопроекта, представленного Минприроды и Российским экологическим оператором (РЭО), не приведет к росту цен на товары из-за введения обязательной утилизации всей упаковки. Такие подсчеты сделали в РЭО, пишет «Комсомольская правда».

Новый законопроект к обсуждению общественности представили Минприроды и Российский экологический оператор. В документе говорится, что с 2022 года производители будут полностью оплачивать утилизацию упаковки. В СМИ писали, что это может привести к росту цен на товары, однако в РЭО это не подтвердили.

По данным компании, которая провела подсчеты, рост стоимости может составить не более 1−2%. К примеру, цена на двухлитровую бутылку колы вырастет на 14 копеек (0,13%), на банку тушенки — на 19 копеек (0,12%), а бутылку кетчупа — на 72 копейки (1%). Что касается электроники, то там рост цен может достигнуть в среднем 1,5%.

В компании подчеркнули, что введение экосбора неправильно связывать с повышением стоимости товаров, ведь до появления новых правил уже существовали требования по утилизации. Они должны были быть заложены в себестоимость продукции, но недобросовестные производители вместо этого фальсифицировали акты по утилизации.

Обновленная концепция РОП устранит подобные недочеты благодаря новой информационной системе контроля, считают эксперты.

«Недобросовестный бизнес зачастую подделывал акты об утилизации образованных отходов упаковки. В этой связи, собираемость экосбора была крайне мала. Новый законопроект, разработанный в соответствии с дорожной картой по реализации РОП, позволит исключить фальсификацию сделок и липовые договора», — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Еще один существенный плюс назвал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Благодаря механизму, который будет введен после принятия новой концепции РОП, удастся оптимизировать тариф для населения.

«Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Таким образом мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения. Ведь сейчас платежи граждан за ТКО — 193 миллиарда рублей в год, а платежи бизнеса за экосбор по старои системе РОП — 3,7 миллиарда рублей в год. Справедливо? Не думаю. Чтобы исправить этот перекос, необходима цифровизация, то есть создание электронной системы. Она обеспечит прозрачность собираемости платежей в рамках РОП», — сказал Буцаев.