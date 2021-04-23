Экотехнопарк по переработке отходов построят в Севастополе

Экотехнопарк с полным циклом переработки отходов построят в Севастополе, на месте полигона твердых коммунальных отходов «Первомайская балка». Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что экотехнопарк — это важный проект не только для региона, но и для всей страны. Соглашение с инвесторами по реализации проекта планируют заключить в этом году.

«Современный экотехнопарк с полным циклом переработки может также стать и точкой развития образовательного туризма», — отметил Буцаев.

Полигон «Первомайская балка» — это единственный в Севастополе объект размещения твердых коммунальных отходов. Ежегодно он принимает около 190 тысяч тонн ТКО.

«Еще запас прочности у нас имеется, но уже нужно переходить к современным системам сортировки, переработки и размещения отходов», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава региона добавил, что Севастополю пригодится опыт РЭО в реализации подобных проектов. Кроме того, по мнению Развожаева, экотехнопарк с полным циклом переработки может стать и точкой развития образовательного туризма.

РЭО ранее сообщил о предстоящей всероссийской уборке, которая пройдет в рамках акции «Экодежурный по стране». В ней принимают участие школьники из семи российских регионов.