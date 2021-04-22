Всероссийский субботник начался с детской акции в 7 регионах

В четверг школьники Севастополя и Костромы приняли участие в акции «Экодежурный по стране». Организатором выступило Российское движение школьников (РШД), а главным экопартнером — Российский экологический оператор (РЭО). День старта — 22 апреля — выбран по случаю празднования Международного дня земли. Акция пройдет в 7 регионах и завершится 24 апреля во время Всероссийской уборки.

Школьники будут не только убираться, но и сразу сортировать отходы. Оператор поддержал акцию РДШ и взял на себя организацию раздельного сбора и вывоза ТКО. По словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, такая система позволит повысить объем отобранных вторичных материалов. «А значит, у таких отходов появится вторая жизнь. Мы показываем школьникам, как работает экономика замкнутого цикла, зачем нужна сортировка», — добавил он.

Акция пройдет в Костромской, Новосибирской и Ульяновской областях, на Ставрополье, в Карелии, Севастополе, а также в Хабаровском крае. Всероссийский субботник для школьников хотели организовать и на Урале, но его пришлось отменить из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

Акцент на раздельный сбор и переработку выбран неспроста. Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в России с 2019 года. Благодаря повсеместному внедрению раздельного сбора к 2030 году в на сортировку будет направляться 100% объема отходов, а объем отходов, которые идут на захоронение, снизится на 50%.

Во время акции «Экодежурный по стране» на общественных территориях школьники также прибегнут к креативным способам напомнить о защите природы. Они будут устанавливать таблички с юмористическими просветительскими сообщениями. К примеру, в Севастополе у реки Балаклавка появится надпись «Я хоть и маленькая река Балаклавка, но очень важна для нашего города. Интересный факт: мое название относится к нижней части водотока, который образован в результате слияния трех ручьев: Кади-су, Пелагос и Хун. Не мусори около меня».