Экологический департамент появился в «Норникеле»

В «Норникеле» появился собственный департамент экологии, а также новый комитет по рискам. Экологическими вопросами будет заниматься вице-президент компании Андрей Бугров.

«Департамент экологии будет взаимодействовать со всеми подразделениями компании, формируя ответственную политику по минимизации негативного воздействия на окружающую среду и восстановлению экосистем в регионах деятельности „Норникеля“», — говорится в сообщении компании.

Кроме того, в «Норникеле» появится новая инспекция по мониторингу технико-производственных и экологических рисков. Оказывать поддержку рабочей группе по экологии будет Андрей Бугров.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин возглавит новый комитет по рискам. В пресс-службе сказали, что эта структура объединит все уровни: от мастера на производстве до президента компании.

В компании объявили и о других кадровых изменениях. Например, в «Норникель» вернулась Лариса Зелькова, которая будет руководить блоком кадровой, социальной политики и связей с общественностью. Вице-президент по финансовым рынкам Алексей Захаров теперь будет заниматься инновациями. Директор департамента маркетинга будет в должности вице-президента курировать сбыт и коммерцию.

Экологические вопросы стали особенно актуальны для «Норникеля» после происшествия 29 мая. После того, как один из баков разгерметизировался, из него вылилось около 21 тысячи тонн дизельного топлива. Загрязнены оказались почва и воды местных рек.